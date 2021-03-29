Орловское масло пришлось по вкусу фантомам

Орловскую продукцию проверили в несуществующей лаборатории.

В Орловской области по предписанию Территориального управления Россельхознадзора отозваны две декларации о соответствии продукции местного молокоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства. Решение было принято на основании анализа достоверности деклараций о соответствии пищевой продукции нормативным требованиям.

В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что такой анализ проводится на регулярной основе. В результате в марте 2021 года были выявлены две подозрительные декларации. При проверке было установлено, что они были оформлены на сливочное масло производства одного из орловских ООО. Основанием же для выдачи деклараций стали протоколов лабораторных испытаний.

Но гладко оказалось все только на бумаге. Выяснилось, что лабораторий по указанным в документации адресам попросту нет. Такие учреждения называют фантомными. Поскольку декларации были оформлены несуществующими лабораториями, их действие было прекращено. Соответствующая информация уже появилась на сайте Росаккредитации.

«Всего управлением Россельхознадзора с начала года выдано 24 предписания о прекращении действия деклараций продукцию животного происхождения, — уточнили в ведомстве. — Прекращено действие 14 деклараций, остальные находятся в работе».

ИА «Орелград»