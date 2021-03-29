Под Орлом затопило ещё три моста

В воде оказались мосты в Залегощенском, Новосильском и Ливенском районах
В Орловской области из-за таяния снега затопило ещё три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
Теперь в регионе подтоплены пять переправ:
- мост через реку Неручь около деревни Орловка в Залегощенском районе;
- мост через реку Зушу возле села Измайлово Новосильского района;
- мост через реку Ливенку близ села Воротынск Ливенского района;
- мост возле деревни Тайное Орловского района;
- мост неподалёку от деревни Городище Мценского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, затопленные переправы можно объехать, а жизнеобеспечение местных жителей не нарушено. В ведомстве также отметили, что паводок на Орловщине развивается по благоприятному сценарию, но попросили орловцев не забывать правила безопасности.
ИА «Орелград»