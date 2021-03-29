Под Орлом затопило ещё три моста

29.3.2021 | 17:18 Новости, Общество

В воде оказались мосты в Залегощенском, Новосильском и Ливенском районах

В Орловской области из-за таяния снега затопило ещё три низководных моста, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Теперь в регионе подтоплены пять переправ:

  • мост через реку Неручь около деревни Орловка в Залегощенском районе;
  • мост через реку Зушу возле села Измайлово Новосильского района;
  • мост через реку Ливенку близ села Воротынск Ливенского района;
  • мост возле деревни Тайное Орловского района;
  • мост неподалёку от деревни Городище Мценского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, затопленные переправы можно объехать, а жизнеобеспечение местных жителей не нарушено. В ведомстве также отметили, что паводок на Орловщине развивается по благоприятному сценарию, но попросили орловцев не забывать правила безопасности.

ИА «Орелград»

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