СМИ назвали преемника Митина на посту главы ТТП Орла

По некоторым данным, муниципальное предприятие может возглавить экс-начальник транспортного отдела Вадим Хрипунов

С 1 апреля МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Орла возглавит Вадим Хрипунов, утверждает InfoOrel.ru.

Хрипунов руководил отделом транспортного обслуживания Орла с апреля 2018 года по январь 2020 года. В 2012-2014 годах он работал руководителем «Орелтранссигнала».

Ранее СМИ анонсировали отставку депутата облсовета Андрея Митина с поста главы ТТП Орла. Парламентарий руководил МУПом с марта 2020 года — тогда он сменил Александра Коровина, возглавлявшего ТТП с 2003 года.

При Митине муниципальное предприятие получило автобусы — и вместительные, и небольшие — и зашло на этот рынок. В феврале 2021 года стало известно, что выручка ТТП в пандемийный 2020 год обрушилась на 20%, до 127 млн рублей, а убыток подскочил до 83,5 млн рублей. Кроме того, от закрытия Красного моста ТТП теряет 4-5 млн рублей в месяц.

ИА «ОрелграД»