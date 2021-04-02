СМИ: орловский чиновник призвал молиться об урожае сахарной свёклы

По мнению Максима Петрова, это решит проблему дефицита сахара в регионе

И.о. главы департамента промышленности Орловской области Максим Петров призвал молиться о «ниспослании гигантского урожая свёклы» — документ с соответствующей резолюцией попал в редакцию «ОрёлТаймс». По мнению Петрова, это поможет решить проблему дефицита сахара в регионе.





Как уже писал «Орелград», за ценами на сахар и подсолнечное масло в Орловской области и ряде других регионов следит прокуратура. Стоимость этих продуктов регулируют подписанные в декабре 2020 года соглашения между Минпромторгом, Минсельхозом и продавцами. Поставщики сахара остались недовольны ценой, из-за этого в Орле столкнулись с дефицитом сахара на прилавках.

Решить проблему призвал предприниматель Харламов, один из крупнейших поставщиков сахара, который предложил департаменту промышленности прийти к взаимовыгодному соглашению.

«Предлагаю совместно молиться о ниспослании гигантского урожая свёклы», — написал Петров в ответ на предложение.

Максим Петров в статусе и. о. возглавил департамент промышленности и торговли Орловской области в феврале 2021 года, сменив Геннадия Парахина. Летом 2020 Петров был советником гендиректора Корпорации развития Орловской области. В прошлом году чиновник стал финалистом федерального конкурса «Лидеры России», представляя Санкт-Петербург, хотя его бизнес – в Москве. На конкурсе он был представлен в качестве генерального директора «ДУС МСК», занимающегося оптовой торговлей машинами и оборудованием для строительства и добычи полезных ископаемых.

Еще в феврале губернатор Андрей Клычков пообещал, что кандидатуру Петрова вскоре утвердят на федеральном уровне, и приставка «и. о.» отпадет. Однако чиновник по-прежнему находится в статусе временщика.

ИА «Орелград»