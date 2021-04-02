СМИ узнали имя нового главы орловского УФСБ

Ведомство возглавит Вячеслав Князьков, сотрудник центрального аппарата ФСБ

Управление ФСБ по Орловской области в ближайшее время возглавит Вячеслав Князьков, экс-заместитель начальника УФСБ в Чувашии. Об этом сообщают «Орловские новости».

Как сообщил источник издания, утром 2 апреля Князькова уже представили личному составу. Перед назначением в Орёл он несколько лет проработал в центральном аппарате ФСБ в Москве.

Напомним, ранее пост главы орловского УФСБ покинул Валерий Кочкарев, который возглавлял управление с 2016 года. По данным «Коммерсанта», Кочкарев вышел на пенсию.

ИА «Орелград»