В Орле назвали реальное число безработных

Скрытая безработица в регионе почти в 5 раз превышает официальную.

Орелстат представил оперативные данные о состоянии на рынке труда Орловской области. Из отчета ведомства следует, что по итогам проведенного обследования численность рабочей силы в регионе в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года составила 338,9 тысячи человек. Отметим, что в состав рабочей силы статистика включает граждан в возрасте 15 лет и старше.

Подсчитано, что 317,5 тысячи орловцев за отчетный период времени были заняты в экономике, а 21,4 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

Если следовать этой классификации, то уровень безработицы в Орловской области составляет 6,3 процента численности рабочей силы. Однако в официальных отчетах властей используется другая методология. Она учитывает только тех неработающих граждан, которые обращаются в государственную службу занятости.

Согласно этой методологии, к концу февраля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Орловской области состояли на учете 5,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью орловцев. Из них 4,5 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 3,4 тысячи человек получали пособие по безработице. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 процента численности рабочей силы, что почти в 5 раз меньше уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной Организации Труда.

ИА «Орелград»