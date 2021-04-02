За сутки ещё один орловец умер от COVID-19

При этом в регионе выявили 60 новых случаев заболевания

За сутки в Орловской области от COVID-19 умер ещё один человек, сообщили в оперштабе по коронавирусу. При этом в регионе выявили 60 новых случаев заболевания, 71 человек выздоровел.

Всего за время пандемии коронавирусом в Орловской области заболели 32 553 человека, из них 29 881 выздоровели. Статистика смертности также пополнилась – от COVID-19 скончались 502 орловца.

В целом по стране за сутки зарегистрировали 8 792 новых случая коронавируса. За время пандемии им заразились 4 563 056 россиян, выздоровели – 4 186 251. При этом скончались 99 633 человека.

ИА «Орелград»