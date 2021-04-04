Орловчанка совершила 39 афер с микрокредитами

Деятельность аферистки по достоинству оценил уголовный суд.

Подробности этого процесса сообщила пресс-служба Болховского районного суда. Перед ним предстала жительница Болхова, которая была признана виновной в мошенничестве по 39 эпизодам преступной деятельности. Кстати, сообщается, что ранее она уже была судима.

Преступления она совершила в период с мая 2018 года по октябрь 2019-го, В то время женщина работала в микрокредитной организации. Она имела дело с наличными деньгами и решила воспользоваться служебным положением. Как установил суд, женщина предлагала горожанам оформить кредит, уверяя их, что за оформление займа она лично получит премию.

Ей удавалось убедить клиентов в том, что взятый ими заем она погасит сама. Ей верили, хотя она, как выяснилось позже, изначально не собиралась выполнять свои обещания. Отметим, что обманывала женщина своих приятелей. Оформленные ими займы она, конечно, не погасила, а деньги попросту присвоила.

В судебном заседании вину аферистка признала по всем эпизодам мошенничества. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка. Несмотря на это, аферистка получила 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Под стражу она была взята в зале суда. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»