Признание вины сэкономило орловской агрофирме 160 тысяч рублей

4.4.2021 | 14:10 Новости, Общество

Сельхозпредприятие по суду добилось снижения суммы наложенного на нее штрафа.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел заявление ООО «Авангард-Агро-Орел». Эта компания просила о снижении ранее наложенного на нее штрафа, причем о весьма существенном снижении.

Изначально Россельхознадзор оштрафовал ее на 410 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что решение о привлечении к административной ответственности было принято по итогам проведенной проверки. Фирму наказали за несоблюдение требований земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 953 тысячи квадратных метров.

В суде компания просила снизить величину штрафа до 205 тысяч рублей. Попутно суд оценил правомерность действия сотрудников Россельхознадзора. В результате эти действия были признаны законными. С другой стороны, суд при вынесении решения учел не только представленные доказательства, но и признания вины в совершении административного правонарушения самим предприятием. Последнего это помогло сэкономить крупную сумму, так как размер штрафа был снижен до 250 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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