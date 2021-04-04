В Орле изменили условия пассажирских перевозок

Изменения в городское положение внес мэр Юрий Парахин.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в «Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле». Произошло это на фоне скандального решения о повышении платы за проезд в общественном транспорте, а также на фоне разбирательства, которое ведет в отношении администрации города антимонопольная служба.

В обновленной версии документа в новой редакции изложен ряд важных пунктов. Один из них касается процедуры организации муниципальных маршрутов. Согласно новой версии, формирование реестра маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом (городское управление транспорта). Установление, изменение и отмена маршрутов регулярных перевозок осуществляется администрацией города Орла. Это важное уточнение, поскольку УФАС недавно попросило городские власти разъяснить, кто именно занимается организацией пассажирских перевозок в Орле – горуправление транспорта или сама администрация?

Из нового Положения следует, что реестр маршрутов регулярных перевозок утверждается администрацией города Орла. С целью оптимизации маршрутной сети, установления новых, изменения или отмены существующих маршрутов уполномоченный орган обязан регулярно проводить мониторинг обращений, предложений и жалоб горожан.

Инициаторами ввода новых, изменения или отмены маршрутов регулярных перевозок могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, перевозчики и некие организации. Установление нового маршрута включает в себя изменение промежуточных остановочных пунктов и улиц, по которым движется автобус с установлением нового порядкового номера и новых начальных и конечных остановок.

Согласно обновленным правилам, маршруты устанавливаются: при наличии устойчивого пассажиропотока и социальной потребности в перевозках населения; при наличии условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; при наличии резервов пропускной способности транспортных узлов и дорожной сети города; при отсутствии дублирующих маршрутов регулярных перевозок более чем на 25 процентов исходя из пути следования и протяженности маршрута; в связи с внесением изменений в действующие проекты планировки территорий города Орла; в связи со строительством новых жилых домов, строительством и открытием новых объектов социальной инфраструктуры; в связи со строительством новых автомобильных дорог; в связи с внесением изменений в Генеральный план города.

Решение об отмене маршрута может быть принято только при наличии одного из обязательных оснований. Например, закрыть маршрут можно из-за плохого технического состояния дороги, отсутствия устойчивого пассажиропотока или социальной потребности в перевозках населения, а также в рамках процесса оптимизации маршрутной сети с целью исключения дублирующих маршрутов регулярных перевозок.

ИА «Орелград»