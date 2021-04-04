В Орле осудили таджикских наркодилеров

4.4.2021 | 11:39 Новости, Общество

Двое граждан Таджикистана проведут в колонии более 11 лет.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, двое граждан Таджикистана не смогли добиться отмены или изменения обвинительного приговора, вынесенного ранее в отношении них судом первой инстанции. Областная коллегия по уголовным делам сочла его законным и справедливым: иностранцы проведут в колонии строгого режима 11 лет и 6 месяцев за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета.

Как пояснили в облсуде, осужденные являлись членами хорошо организованной и законспирированной преступной группы. Кстати, уголовное дело в отношении ее организатора выделено в отдельное производство. Осужденные работали на него. Их наняли в качестве доставщиков и распространителей. Один из них должен был доставлять героин в Орел и Брянск, а второй должен был получать наркотики, расфасовывать их на розничные партии и оставлять в тайниках.

В ходе расследования было установлено, что иностранцы пешком перейти границу Таджикистана и Узбекистана. В Узбекистане взяли такси и доехали на нем до Орла. Сначала остановились в хостеле, потом арендовали квартиру. Далее руководитель преступной группы перечислил 200 тысяч рублей на покупку машины и необходимого «инвентаря».

Задержали их осень 2019 года сотрудники регионального управления ФСБ. При осмотре у иностранцев были обнаружены и изъяты свертки со смесью наркотического средства, в состав которой входил героин, общей массой 953,22 грамма. Всего было изъято 499 пакетиков. Добавим, что в судебном заседании один подсудимый вину не признал, второй — признал частично.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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