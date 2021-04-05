В Мценске из-за оставленной на плите еды чуть не случился пожар

Спасателей вызвали бдительные соседи

Сотрудники МЧС предотвратили кухонный пожар, который едва не случился 4 апреля в Мценске. Об этом сообщила пресс-служба орловского главка ведомства.

Сигнал о происшествии поступил в 9.35 из многоквартирного дома на улице Мира. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Спасатели проникли в квартиру через окно и увидели, что на газовой плите готовится еда, а дома никого нет. При этом пища уже начала подгорать.

«Пожарные отключили газ и проветрили помещение. Так благодаря бдительным соседям было спасено имущество и жизни людей», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»