В Мценске из-за оставленной на плите еды чуть не случился пожар

5.4.2021 | 9:31 Новости, Происшествия

Спасателей вызвали бдительные соседи

Сотрудники МЧС предотвратили кухонный пожар, который едва не случился 4 апреля в Мценске. Об этом сообщила пресс-служба орловского главка ведомства.

Сигнал о происшествии поступил в 9.35 из многоквартирного дома на улице Мира. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Спасатели проникли в квартиру через окно и увидели, что на газовой плите готовится еда, а дома никого нет. При этом пища уже начала подгорать.

«Пожарные отключили газ и проветрили помещение. Так благодаря бдительным соседям было спасено имущество и жизни людей», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования