В Орле изменили схему движения по улице 60-летия Октября

5.4.2021 | 12:27 Новости, Общество

Поворачивать налево на улицу Горького можно теперь и из средней полосы

Администрация Орла сообщила об изменении схемы движения по улице 60-летия Октября. Поворот налево на улицу Максима Горького разрешили со средней полосы, а не только из левой.

Кроме того, с улицы 8 Марта запретили поворачивать налево на ул. 60-летия Октября. Это касается как поворота от бывшего магазина «Дашенька», так и поворота от детской поликлиники №2.

Можно предположить, что нововведения — часть оптимизации общей схемы дорог Орла. Ей понадобилась корректировка после закрытия на ремонт Красного моста 1 февраля. Ранее власти разрешили автомобилистам поворачивать с Московской на Герцена с двух полос — как налево, так и направо.

ИА «Орелград»

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