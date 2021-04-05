В Орле изменили схему движения по улице 60-летия Октября

Поворачивать налево на улицу Горького можно теперь и из средней полосы

Администрация Орла сообщила об изменении схемы движения по улице 60-летия Октября. Поворот налево на улицу Максима Горького разрешили со средней полосы, а не только из левой.

Кроме того, с улицы 8 Марта запретили поворачивать налево на ул. 60-летия Октября. Это касается как поворота от бывшего магазина «Дашенька», так и поворота от детской поликлиники №2.

Можно предположить, что нововведения — часть оптимизации общей схемы дорог Орла. Ей понадобилась корректировка после закрытия на ремонт Красного моста 1 февраля. Ранее власти разрешили автомобилистам поворачивать с Московской на Герцена с двух полос — как налево, так и направо.

ИА «Орелград»