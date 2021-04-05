В Орле начали еще одну проверку по «делу облздрава»

5.4.2021 | 14:11 Важное, Медицина, Новости

Она вновь касается невыдаче лекарств тяжелобольным детям

Следственный комитет объявил о начале еще одной проверки по факту невыдачи льготных лекарств и питания больным детям из Орловской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК намерен изучить, почему в Орловской области долго сохраняется проблема с обеспечением детей лекарствами и питанием. Также ведомство выяснит, почему большинство препаратов закупается у единственного поставщика, а конкурсы признаются несостоявшимися. Еще одна проблема, на которую обратят внимание в ходе проверки, — неорганизованная транспортировка больных на гемодиализ.

«В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят  рассматриваемые  вопросы. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Орле завели уголовное дело о халатности по этой же теме. Журналисты НТВ рассказали, что маленькие пациенты не получают лечение с конца 2020 года. Родителям приходится покупать дорогие препараты за свои деньги – занимать и брать кредиты. Главврач детской поликлиники №2 Надежда Кондратьева объяснила проблему недостаточным финансированием и «жесткими рамками» от департамента здравоохранения.

Уголовное дело уже взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Силовики провели обыски в здании облздрава.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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