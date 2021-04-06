Клычкова признали одним из худших губернаторов по влиянию

6.4.2021 | 12:41 Новости, Политика

Глава Орловской области занимает третье с конца место

«Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) подготовило очередной рейтинг влияния глав субъектов РФ. Губернатор Орловской области занял 82-е место — третье с конца. Ниже него располагаются только постоянно критикуемые Владимир Сипягин (Владимирская область) и Валентин Коновалов (Хакасия).

Первые строчки рейтинга сохранили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИА «Орелград»

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