Липчанина подозревают в убийстве орловца

Предположительно, он зарезал своего знакомого во время пьяной ссоры

Жителя Липецкой области задержали по подозрению в убийстве орловца, сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области. Предположительно, это произошло во время пьяной ссоры.

Следствие считает, что 43-летний липчанин выпивал со своим 45-летним знакомым в сторожке в деревне Дубки Ливенского района. Погибший работал охранником в одном из местных предприятий. Собутыльники поссорились, и подозреваемый два раза ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Сейчас липчанин задержан, следствие решает вопрос о его аресте и выясняет обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»