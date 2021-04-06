Липчанина подозревают в убийстве орловца

6.4.2021 | 16:11 Новости, Происшествия

Предположительно, он зарезал своего знакомого во время пьяной ссоры

Жителя Липецкой области задержали по подозрению в убийстве орловца, сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области. Предположительно, это произошло во время пьяной ссоры.

Следствие считает, что 43-летний липчанин выпивал со своим 45-летним знакомым в сторожке в деревне Дубки Ливенского района. Погибший работал охранником в одном из местных предприятий. Собутыльники поссорились, и подозреваемый два раза ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Сейчас липчанин задержан, следствие решает вопрос о его аресте и выясняет обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования