Орловскому активисту назначили 30 часов обязательных работ за организацию шествия в поддержку Навального

6.4.2021 | 12:13 Новости, Политика

Сергея Носова задержали утром 6 апреля в магазине

Суд приговорил орловского активиста Сергея Носова к 30 часам обязательных работ, сообщил сам оппозиционер в своем Telegram-канале. Суд посчитал Носова организатором незаконного шествия в поддержку Алексея Навального, которое прошло 14 февраля.

«Виновен, 30 часов обязательных работ за организацию шествия 14 февраля в поддержку Навального… Шествия, которого не было!», — написал активист.

Сотрудники МВД задержали Носова утром 6 апреля, когда он вышел в магазин. Его посадили в полицейский автомобиль и увезли. На одном из роликов, которые опубликовал активист, слышно, как один из стражей порядка говорит Носову: «Будем вас воспитывать».

ИА «Орелград»

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