Суд взыскал 4,6 млн рублей с поставщика соли для УКХ Орла

6.4.2021 | 11:27 ЖКХ, Новости

Прокуратура выяснила, что на эту сумму была завышена цена контракта

Арбитражный суд Орловской области взыскал 4,6 млн рублей с компании «Развитие», которая поставляла соль для посыпки дорог Орла. Об этом сообщила прокуратура Орловской области, которая подала иск.

В 2019 году «Развитие» выиграло аукцион на поставку концентрата «Галит», нужного для содержания дорог Орла зимой. Однако прокуратура выяснила, что власти города нарушили процедуру определения начальной цены контракта. В итоге стоимость соли оказалась завышена на 4,6 млн рублей.

«Аукционная документация содержала некорректное описание объекта закупки, три из четырех заявок участников аукциона были отклонены без правовых оснований. Допущенные нарушения незаконно ограничили конкуренцию, устранили потенциальных поставщиков от участия в закупке и привели к неэффективному расходованию бюджетных средств», — подчеркнули в прокуратуре.

В итоге суд признал аукцион недействительным и взыскал с «Развития» 4,6 млн рублей в пользу УКХ. Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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