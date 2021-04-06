В Орле иномарка влетела в забор после столкновения

Водитель получил травмы

В Орле на Васильевской автомобиль «Киа Венга» после столкновения со встречным «Ситроеном» протаранил дорожные ограждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 5 апреля в 8.30. «Ситроен» ехал по Васильевской со стороны Карачевского шоссе, «Киа» двигалась навстречу. После удара «Венгу» вынесло за проезжую часть, и она врезалась в забор.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» получил телесные повреждения, доставлен в ООКБ, [откуда] отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»