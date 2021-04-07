Орловцы задолжали десятки миллионов по транспортному налогу

Жители Орловского района не спешат расплачиваться с государством.

В администрации Орловского района на оперативном совещании был обсужден вопрос сбора налогов и мерах, которые принимаются к должникам. Как пояснили в муниципалитете, с докладами выступили замначальника инспекции ФНС № 8 Алексей Соколов и врио начальника отделения судебных приставов Орловского района Денис Ахадов.

Было отмечено, что на начало прошлого года сумма недоимки по имущественным налогам составляла 83,7 миллиона рублей, а на начало текущего года она снизилась до 79,6 миллиона. При этом задолженность юридических лиц по земельному налогу превышает 13 миллионов рублей, физических лиц по транспортному налогу – 48,6 миллиона. Совокупный долг по имущественным налогам превышает 2 миллиона рублей. В районе ведется работа по взысканию этих долгов.

«Взыскание задолженности – процедура продолжительная, и бюджеты сельских поселений в течение ряда лет остаются без налоговых поступлений в полном объеме, — считает и.о. главы Орловского района Лилия Пиняева. — А это решение важных вопросов местного значения, таких, как содержание дорог, освещение, благоустройство».

По ее словам, уже принято решение о создании специальной рабочей группы. В ее состав планируется включить представителей администрации района, налоговой инспекции, отделения судебных приставов и глав сельских поселений. Задачей группы станет «синхронизация деятельности по взысканию задолженности в добровольном порядке и активизации совместных усилий по отработке исполнительного производства».

ИА «Орелград»