В Орле внедорожник врезался в «Весту»

7.4.2021 | 10:24 Новости, Происшествия

 Пострадала пассажирка отечественной легковушки

В Орле в столкновении автомобилей «Грейт Волл» и «Лада Веста» пострадала 22-летняя девушка, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 6 апреля в 16.55 на Карачевском шоссе. «Грейт Волл» ехал от улицы Васильевской в сторону улицы Гоголя и напротив дома №64 врезался в «Весту». Отечественная легковушка двигалась слева в том же направлении.

Пострадавшая девушка была пассажиркой «Весты». Госпитализация ей не потребовалась, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»

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