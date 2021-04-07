В Орле внедорожник врезался в «Весту»

Пострадала пассажирка отечественной легковушки

В Орле в столкновении автомобилей «Грейт Волл» и «Лада Веста» пострадала 22-летняя девушка, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 6 апреля в 16.55 на Карачевском шоссе. «Грейт Волл» ехал от улицы Васильевской в сторону улицы Гоголя и напротив дома №64 врезался в «Весту». Отечественная легковушка двигалась слева в том же направлении.

Пострадавшая девушка была пассажиркой «Весты». Госпитализация ей не потребовалась, уточнили в ГИБДД.

ИА «Орелград»