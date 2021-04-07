В орловском «Гринне» откроется МФЦ

Центр оказания услуг населению заработает на следующей неделе

В период с 12 по 18 апреля в ТМК «Гринн» Орла откроется многофункциональный центр (МФЦ), сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 7 апреля. По его словам, жители смогут получать государственные и муниципальные услуги прямо в торговом центре. Особенно актуальным МФЦ станет для жителей Заводского района, предположил Клычков.

«Также на следующей неделе отрываем в центре «Мой бизнес» окно «Моя занятость» – для упрощения порядка и по бизнесу, и по регистрации, и поиску работы, в одном окне все это будет объединено. Это хорошее упрощение процедуры для людей», — сказал глава региона.

Сейчас в Орле работают два МФЦ — в доме №1 на улице Ленина (Советский район), а также в доме №21 на улице Рощинской (Северный район).

ИА «Орелград»