Мошенники продавали орловцам сломанные телефоны и поплатились

Преступную группу оштрафовали и отправили в тюрьму

Суд в Орле вынес приговор в отношении трёх членов преступной группы. Их признали виновными в мошенничестве, связанном с продажей сотовых телефонов.

Как сообщила прокуратура Орловской области, мошенники размещали в интернете объявления о продаже мобильных телефонов. Получив деньги от покупателей, преступники либо вовсе не отправляли им устройства, либо отсылали сломанные телефоны, запчасти или «иные не предоставляющие ценности предметами». Общая сумма ущерба оценивается в 1,5 млн рублей.

Суд назначил преступникам от 4,5 до 6 лет колонии общего режима и оштрафовал на 500-700 тысяч рублей в зависимости от роли. У троицы мошенников был еще один подельник, но его будут судить отдельно от «коллег», добавила прокуратура.

ИА «Орелград»