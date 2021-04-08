Орловская область получит почти 6 млрд рублей на национальные проекты

Ещё 1 млрд рублей Орловщина возьмёт из собственного бюджета

В 2021 году Орловская область потратит 6,8 млрд рублей на национальные проекты, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Федеральный бюджет выделит Орловщине 5,7 млрд, ещё 1,1 млрд рублей планируется взять из бюджета области.

Как сообщил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, сумма, предусмотренная на нацпроекты, увеличилась на 1,2 млрд рублей по сравнению с 2020 годом.

К 8 апреля правительство Орловской области заключило 241 контракт из 270 планируемых. Оставшиеся 29 контрактов заключат в Орле и Ливнах, а также Кромском, Новодеревеньковском, Малоархангельском, Залегощенском и Урицком районах. Кроме того, уже подписано 160 прямых договоров поставки из 184.

Как уже писал «Орелград», реализация нацпроектов в Орловской области регулярно сопровождается нарушениями. 8 апреля в регионе завели 9 уголовных дел из-за проекта «Демография».

В конце марта 2021 года региональная Контрольно-счётная палата (КСП) выявила завышение цен при закупках в рамках реализации нацпроектов. В отчёте КСП говорится, что закупочные цены на некоторые товары оказались на 80 процентов выше рыночных.

Всего за 2020 год КСП вскрыла ограничения конкуренции и превышение цен по закупкам при реализации 6 нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и «Здравоохранение», «Демография», «Экология», «Жильё и городская среда».

ИА «Орелград»