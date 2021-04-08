Орловская область попросила у Фонда ЖКХ дополнительные деньги

Регион планирует получить из средств Фонда еще 185 млн рублей

Орловская область представила в Фонд ЖКХ дополнительную заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2021-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ. Речь идет о программе переселения орловцев из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Она реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда».

Напомним, ранее ход реализации этой программы в Орловской области стал предметом критики со стороны Фонда ЖКХ. Региону даже предложили объяснить причины срыва сроков программы, что и было сделано на селекторном совещании. И вот теперь Орловская область подала дополнительную заявку на финансирование. Она планирует получить 185,56 миллиона рублей. Если заявка будет одобрена, то общий объем финансирования Орловской области за счет средств госкорпорации для реализации указанного этапа составит 291,18 миллиона рублей.

Сообщается, что сам регион в порядке софинансирования добавит 31,79 миллиона рублей. Средства в совокупности планируется направить на переселение 629 орловцев из 286 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 9,13 тысячи квадратных метров.

В Фонде ЖКХ также напомнили, что в 2008-2016 годах Орловской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств этой госкорпорации было выделено 1,1 миллиарда рублей. В порядке софинансирования регион добавил еще 1,03 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 4261 человека из 1685 непригодных для проживания жилых помещений площадью 62,77 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»