Орловскую область признали социально неустойчивой

По мнению экспертов, на это повлияли пикеты против Клычкова, отставка главы КСП и высказывание Сотникова

Эксперты фонда «Петербургская политика» в рейтинге регионов за март 2021 года признали Орловскую область субъектом с «пониженной [социальной] устойчивостью». Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте фонда. В общем «зачёте» регионов Орловщина оказалась на 73 месте из 85.

По мнению аналитиков, в марте 2021 к этому привели три фактора: отставка главы КСП, высказывание главы областного управления труда и занятости Александра Сотникова о нежелании орловцев работать за 15 000-18 000 рублей и пикеты общественного движения «Граждане Орла» за отставку губернатора области Андрея Клычкова.

Глава КСП Иван Левин покинул свой пост в начале апреля, соответствующее решение принял облсовет. Его место занял Константин Паршин — чиновник из команды губернатора Андрея Клычкова. Это возмутило общественность, в том числе депутата Валентину Остроушко: по ее мнению, Клычков настоял на отставке Левина из-за дела члена правительства Орловской области Дениса Блохина и других нарушениях, которые вскрыла КСП во главе с Левиным. При Паршине подобного рвения аудиторов ждать не стоит, уверена Остроушко.

Высказывание Сотникова прославило чиновника на всю страну. Позже пресс-служба правительства заявила, что его слова были вырваны из контекста.

За последний месяц в Орле прошло три пикета за отставку губернатора Андрея Клычкова. С плакатами выходили Вадим Невров, Илья Ермаков и Татьяна Храмова.

ИА «Орелград»