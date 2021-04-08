Под Орлом нашли напиток в тысячи раз опаснее водки

8.4.2021 | 15:30 Новости, Общество

В Верховье суд рассмотрел уголовное дело о продаже самогона

Житель Верховского района Орловской области предстал перед судом и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он сбыл другому местному жителю  продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Иными словами, мужчина изготовил и продал бутылку самогона. 

Это запрещено по двум основаниям. Во-первых, торговля спиртным в нашей стране четко регламентируется законом, делать это без государственной лицензии нельзя. Во-вторых, алкогольная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ. Поскольку государственного стандарта, который регулировал бы требования к составу самогона, не существует, эксперт проверил самогон на соответствие требованиям ГОСТ, установленным для водки. 

Результаты говорят сами за себя. В напитке, кстати, крепостью 44 градуса, эксперт обнаружил огромное множество вредных и опасных для здоровья человека микропримесей. Например, в самогоне было обнаружено  сивушное масло, в состав которого входят высшие спирты: изоамилол и изобутанол. Содержание указанных компонентов должно быть не более 5 миллиграмм на кубический дециметр. Этот показатель в исследованной  спиртосодержащей жидкости оказался превышен в 7899 раз!

 Кроме того, в напитке были обнаружены такие микропримеси, как этилбутират, бензальдегид и фенилэтанол, которых, согласно ГОСТ, в водке быть не должно. Добавим, что самогонщик продал полулитровую бутылку своего зелья всего за 100 рублей. Суд же за содеянное наказал его штрафом в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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