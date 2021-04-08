Суд закрыл крематор для животных под Орлом

Такое решение было вынесено по материалам Россельхознадзора.

В Орловской области суд приостановил деятельность сельхозпредприятия в части утилизации биологических отходов. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет об АО «Племенной завод Сергиевский» из Ливенского района. Кстати, проверка этого предприятия была проведена совместно с работниками Ливенской межрайонной прокуратуры.

Материалы проверки легли в основу возбуждения административного производства. Их рассмотрел районный суд. Он назначил племзаводу наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, а именно — путем запрета утилизации биологических отходов с использованием непригодного для этого оборудования и помещения.

Нарушения были вскрыты на ферме. Сообщается, что на момент проверки там не было контейнеров для сбора и хранения биологических отходов. Также отсутствовали помещение и оборудование, необходимое для вскрытия трупов животных. Не было специальных емкостей и транспорта.

«Предприятие имеет крематор, который расположен в отдельно стоящем металлическом контейнере, — уточнили при этом в ТУ Россельхознадзора. — Однако площадка под крематором не забетонирована. Контейнер негерметичен, внутри имеются следы атмосферных осадков (снег, талые воды). Сквозные отверстия в контейнере препятствуют проведению качественной мойки и дезинфекции и делают возможным доступ к биологическим отходам синантропной птицы — переносчика инфекционных и инвазионных заболеваний».

Более того, было установлено, что данная площадка не зарегистрирована в информационной системе «Цербер». А мониторинг системы «Меркурий» показал «отсутствие документов, подтверждающих отправку биологических отходов на утилизацию». В суде представители Россельхознадзора заявили, что выявленные нарушения создают реальную угрозу возникновения и распространения опасных заболеваний. Ливенский райсуд согласился с этим мнением и вынес вышеуказанное решение.

ИА «Орелград»