Экс-проректор ОГУЭТ избежала тюрьмы за взятки от студентов

9.4.2021 | 10:08 Важное, Новости, Образование

Галине Гудименко назначили штраф в 2,5 млн рублей и запретили работать на высоких должностях в вузах

В Орле суд поставил точку в долгом деле о взятках бывшего проректора Орловского государственного университета экономики и торговли (ОГУЭТ). В сообщении прокуратуры региона не указывается имя обвиняемой, но можно понять, что речь идёт о Галине Гудименко.

Суд признал ее виновной в совершении пяти преступлений по статье о взятках. Следствие доказало, что женщина брала взятки от студентов (как лично, так и через посредников) за зачеты и экзамены без проверки знаний. Общая сумма «вознаграждений» составила 159 000 рублей.

В итоге Гудименко получила штраф размером 2,5 млн рублей. Также ей на три года запретили работать на руководящих должностях в вузах и других учебных заведениях. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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