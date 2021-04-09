В Орловской области хотят развернуть вакцинацию на дому

8 апреля в регион привезли 2100 доз «Спутника V»

Орловские власти потребуют от поликлиник и больниц организовать вакцинацию от коронавируса на дому, сообщил глава департамента здравоохранения региона Иван Залогин на брифинге 9 апреля. Так чиновники хотят охватить вакциной граждан, которые не могут посетить прививочный пункт.

Накануне, 8 апреля, в Орловскую области привезли еще 2100 доз «Спутника V». В общей сложности регион получил 55 019 доз препарата. Вакцинацию завершили 29 999 человек, случаев заболевания COVID-19 среди них нет. Серьезных осложнений также не было, заверил Залогин.

ИА «Орелград»