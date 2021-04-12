Облздрав незаконно отказал фельдшерам «скорой» в выплатах

Права сельских медработников защитил Орловский областной суд.

Орловский областной суд защитил права сельских фельдшеров «скорой помощи» на получение единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба облсуда. Дела слушались в апелляционном порядке, причем, что интересно, жалобу подал департамент здравоохранения. В последнее время это ведомство регулярно попадает в «криминальные» скандалы.

Ранее суд первой инстанции удовлетворил исковые требования двух сельских фельдшеров «скорой помощи» из Мценской и Залегощенской ЦРБ. Ответчиком выступил облздрав. Как пояснили в облсуде, истцы просили признать их право на получение единовременной компенсационной выплаты из бюджета. Их дела были объединены в одно производство.

Оба фельдшера решили стать участниками широко разрекламированной областными властями программы переезда медиков в сельскую местность. Напомним, раньше это был стимул только для врачей, которым давали миллион рублей за трудоустройство на селе. Но в последние годы программу не раз редактировали, расширив критерии. В результате право на единовременную выплату было дано и фельдшерам. Правда, ее размер вдвое меньше, чем у врачей.

В данном случае фельдшеры трудоустроились в сельской местности в марте и апреле 2020 года. Затем они обратились в департамент здравоохранения Орловской области с заявлениями о предоставлении им единовременной денежной выплаты. Однако, как установил суд, их заявления в установленный срок не были зарегистрированы и рассмотрены по существу. А в июле 2020 года им и вовсе отказали.

«При этом департамент сослался на то, что в мае и в июле 2020 года в нормативно-правовую базу были внесены изменения, согласно которым должность фельдшера скорой медицинской помощи не относится к числу должностей, при замещении которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, — говорится в сообщении Орловского облсуда. – Соответственно эта должность исключена из «Перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год».

Однако суды двух инстанций установили, что на самом деле у фельдшеров имелись все законные основания на получение денег, а отказ чиновников был произвольным и недопустимым. Медики выиграли процесс, но департамент здравоохранения сражался с ними до последнего, обжаловав решение суда первой инстанции в апелляции. Судебная коллегия по гражданским делам напомнила чиновникам облздрава, что «не допускается отказ государства от выполнения в отношении отдельных категорий граждан ранее взятых на себя социальных обязательств».

ИА «Орелград»