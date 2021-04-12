Все низководные мосты Орловщины освободились от воды

Впрочем, половодье в регионе еще не закончено

Все ранее затопленные низководные мосты в Орловской области освободились от воды, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Под водой оставалась переправа через реку Ливенку возле села Воротынск Ливенского района. Однако уровень понизился и там.

Мост уже очистили от мусора и открыли для проезда. Впрочем, половодье в Орловской области еще не закончено, предупредили в МЧС. В ближайшие сутки возможны новые колебания уровня воды в реках региона.

«Сотрудниками Главного управления МЧС России продолжается мониторинг паводковой ситуации. Сотрудники администраций сельских поселений районов, в которых находятся низководные мосты, и есть вероятность их подтопления, также мониторят ситуацию и при необходимости проезд по подтопленным низководным мостам закрывается», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»