Орловские чиновники вложат деньги в производство сахара

Региональным производителям помогут бюджетными субсидиями.

Правительство Орловской области разработало проект порядка предоставления субсидий производителям сахара. Деньги будут предназначены на возмещение части затрат на производство и реализацию белого сахара в организации розничной торговли. Документ будет принят после прохождения антикоррупционной экспертизы.

Он был разработан на фоне повышения цен на сахар, а также появления тревожных данных о том, что производители сокращают объемы поставок сахара в магазины. Дефицит товара тоже может привести к росту цен. Между тем, сахар относится к категории социально значимых товаров. Впрочем, идея поддержать сахарные заводы бюджетными деньгами родилась не в Орловской области. Решение об этом 6 апреля 2021 года приняло правительство РФ, которое и будет предоставлять регионам трансферты.

Субъекты РФ должны будут добавить часть средств из собственных бюджетов в порядке софинансирования. Кстати, подобный механизм господдержки предусмотрен и для производителей подсолнечного масла, цены на которое тоже пустились в стремительный рост. Что касается постановления правительства Орловской области, то оно предполагает, что субсидии будут строго целевыми. При этом организациям потребуется доказать, что они специализируются на производстве сахара.

Областные власти проверят претендентов и составят перечень получателей мер господдержки. В него могут быть включены как организации, так и индивидуальные предприниматели. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению станет областной департамент сельского хозяйства. Сведения о субсидиях должны публиковаться на официальном портале Орловской области.

Субсидии будут предоставляться по утвержденной ставке — из расчета 5 рублей на 1 килограмм произведенного и реализованного в организации розничной торговли сахара собственного производства по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм. Возмещению подлежат затраты на производство и реализацию сахара, проданного в торговые сети в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года включительно.

ИА «Орелград»