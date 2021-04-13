Орловских судей в отставке отправят в Крым подлечить нервы

Для отставников приобретут почти два десятка путевок в санатории.

Региональное управление судебного департамента объявило тендер на поставку путевок на санаторно-курортное лечение. Эти путевки потребовались для судей в отставке Орловской области. Отдыхать они будут в санаторных учреждениях РФ в 2021 году. Согласно конкурсной документации, отдых судей в отставке оплатят за бюджетный счет, на это выделено 1,065 миллиона рублей. Всего планируется приобрести 17 путевок. Отдельные требования предъявлены к разным «оздоровительным» регионам и учреждениям.

Например, путевки будут закуплены в санаторий Ялты, Республика Крым. Причем он должен быть расположен не менее чем в 20 км от центра Ялты, на берегу моря, с благоустроенной парковой территорией площадью не менее 7 га. Требуемый профиль этого санатория: лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Еще одним местом отдыха в Крыму для орловских судей станет курортный город Саки.

Четыре путевки планируется приобрести в Сочи. Санаторий должен располагаться не ближе 5 км от аэропорта, на берегу моря, причем расстояние до пляжа не должно превышать 50 метров, а его территория должна быть огороженной, площадью не менее 8,5 га с субтропическим парком. Объекты инфраструктуры должны располагаться не далее чем в 50 метрах от спального корпуса. В санатории должны лечить заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, и других болезней.

Еще две путевки планируется приобрести для отдыха в городе Ессентуки. Здесь обязательными требованиями является не только близкое расположение питьевого бювета с минеральными водами, но и наличие на территории крытого и открытого бассейнов, сауны, солярия, тренажерный зал, теннисного корта с искусственным покрытием. В учреждении должно быть предусмотрено лечение заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нарушения обмена веществ, в том числе ожирения.

Также планируется отправить бывших орловских судей на отдых в Кисловодск, Железноводск, поселок Агой Туапсинского района, Анапу, Геленджик и город Светлогорск Калининградской области. Все санаторные учреждения и оказываемые ими услуги должны отвечать заявленным требованиям. Одним из главных критериев отбора является квалификационное лечение в соответствии с медицинскими показаниями для каждого пациента.

ИА «Орелград»