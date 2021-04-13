СК начал доследственную проверку «Орелгосзаказчика»

13.4.2021 | 15:40 Новости, Общество

Её инициировали из-за недостроенного стадиона в детском лагере «Ветерок»

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку «Орелгосзаказчика» из-за недостроенного стадиона в детском лагере «Ветерок», сообщили в пресс-службе ведомства. При этом сотрудники казённой организации ещё в декабре 2020 года подписали документы о приёмке работ в полном объёме.

Ранее прокурор Орловской области Владислав Малкин совместно с чиновниками и другими сотрудниками прокуратуры выехал в лагерь, чтобы лично проверить, как идут работы по строительству стадиона. Оказалось, что компания «Регион Спорт Строй», с которой заключили государственный контракт, так и не достроила объект. Его до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Теперь деятельность «Орелгосзаказчика», сотрудники которого приняли недостроенный стадион, проверит следственный комитет. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования