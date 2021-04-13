СК начал доследственную проверку «Орелгосзаказчика»

Её инициировали из-за недостроенного стадиона в детском лагере «Ветерок»

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку «Орелгосзаказчика» из-за недостроенного стадиона в детском лагере «Ветерок», сообщили в пресс-службе ведомства. При этом сотрудники казённой организации ещё в декабре 2020 года подписали документы о приёмке работ в полном объёме.

Ранее прокурор Орловской области Владислав Малкин совместно с чиновниками и другими сотрудниками прокуратуры выехал в лагерь, чтобы лично проверить, как идут работы по строительству стадиона. Оказалось, что компания «Регион Спорт Строй», с которой заключили государственный контракт, так и не достроила объект. Его до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Теперь деятельность «Орелгосзаказчика», сотрудники которого приняли недостроенный стадион, проверит следственный комитет. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»