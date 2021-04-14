Еще трое орловцев умерли от коронавируса

Число летальных исходов достигло 526



За сутки еще трое жителей Орловской области скончались от коронавируса, сообщил федеральный оперштаб. Общее количество жертв выросло до 526.

Вместе с тем COVID-19 за день подтвердился у 55 человек, число случаев достигло 33 265. Выздоровел 81 пациент (30 760 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 666 209, за сутки диагноз подтвердился у 8 326 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 4 291 223 человека, 104 000 умерли.

ИА «Орелград»