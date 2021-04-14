Еще трое орловцев умерли от коронавируса

14.4.2021 | 11:16 Новости, Общество

Число летальных исходов достигло 526

За сутки еще трое жителей Орловской области скончались от коронавируса, сообщил федеральный оперштаб. Общее количество жертв выросло до 526.

Вместе с тем COVID-19 за день подтвердился у 55 человек, число случаев достигло 33 265. Выздоровел 81 пациент (30 760 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 666 209, за сутки диагноз подтвердился у 8 326 человек. С начала пандемии в стране выздоровели 4 291 223 человека, 104 000 умерли.

ИА «Орелград»

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