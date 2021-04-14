Под Орлом чиновники заказали дверь из золотого дуба за 64 000 рублей

14.4.2021 | 13:01 Новости, Политика

Тендер на замену входной двери объявила администрация Колпнянского района.

Конкурсная документация на проведение закупки для муниципальных нужд появилась в государственной информационной системе. Заказчиком и организатором выступает администрация Колпнянского района. Она ищет подрядчика, который заменит входную дверь в здании этой самой администрации. Местные власти готовы заплатить ему 64,5 тысячи рублей из местной казны.

Детали тендера описаны в техническом задании. Согласно им, это должна быть двойная дверь, одна из створок которой будет стандартной дверью ПВХ, а вторая – «шульповой ленивой». Заявленная текстура – «Золотой дуб», причем с обеих сторон. В конкурсной документации также приводится обоснование начальной максимальной цены контракта, которая была «определена проектно-сметным методом». Судя по нему, дешевле двери в Колпнянском районе не найти.

Подрядчик должен будет дать целый ряд гарантий. Например, по условиям тендера, дверь и применяемые для ее установки строительные материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении и не восстановленными. Подрядчик должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов в случае их обнаружения и возмещение заказчику причиненных убытков. Кстати, гарантийный срок работы двери из золотого дуба должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

ИА «Орелград»

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