В Орле передали в суд дело о хищении 67 млн рублей у дольщиков

Перед судом предстанет директор компании «Унистрой-Орел»

Прокуратура Орловской области передал в суд уголовное дело директора компании «Унистрой-Орел». Его обвиняют в хищении 67 млн рублей у дольщиков. Преступление квалифицировано по статье «Мошенничество».

«По версии следствия, в период с мая 2018 г. по июль 2020 г. обвиняемый совместно с сотрудниками аффилированной ему организации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома в жилом комплексе. Однако взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленники не выполнили, полученные денежные средства похитили. До настоящего времени жилой дом не построен», — рассказали в прокуратуре.

Из-за действий бизнесмена пострадал 71 человек, подсчитали в надзорном ведомстве. Дело рассмотрит Советский райсуд Орла, после того как обвиняемому вручат копию заключения. Добавим, что дело расследовалось в полиции.

ИА «Орелград»