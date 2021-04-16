Два орловских ЧОПа лишились 2 млн рублей за коррупцию

16.4.2021 | 18:26 Новости, Общество

Юридические лица дали взятку сотруднику Росгвардии, пытаясь избежать проверок

Два орловских ЧОПа попались на даче взятки сотруднику Росгвардии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. За это обеим компаниям назначили по 1 млн рублей штрафа.

Следствие установило, что в феврале 2019 года должностные лица охранных предприятий «ЦОН-П» и «Орел-Беркут» дали росгвардейцу взятку за покровительство и защиту от проверок. Суд наложил арест на расчётные счета компаний.

Дело коррумпированного сотрудника Росгвардии вынесено в отдельное производство. Сейчас его рассматривает суд Советского района города Орла.

ИА «Орелград»

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