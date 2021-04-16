Орловские чиновники анонсировали ремонт улицы Ленина

Первые преобразования коснутся клумб, к которым у горожан так много претензий

Администрация Орла анонсировала «преображение» улицы Ленина. В пресс-релизе указано, что пересмотреть образ главной пешеходной улицы города решили управление градостроительства и «Управление коммунальным хозяйством».

Летом 2021 года улицу Ленина ждет первый этап ремонта. Он коснется вида клумб, к которым у горожан были наибольшее претензии. Напомним, прямоугольные клумбы появились на улице Ленина после реконструкции в 2016 году. Жители сразу прозвали их «гробницами» за серость и монументальность. Чиновникам потребовалось пять лет, чтобы признать, что клумбы «стилистически выпадают из архитектуры улицы, нарушая её единообразие».

«В ближайших планах — реставрация облицовки и декорирование клумб. Сейчас мы готовим дизайн-проект, предполагая обновление их цветовой гаммы и фактурного ритма. Все элементы приведем к общему стилю. Безусловно, с учетом трендов: экологичные современные покрытия из дерева, установленные поверх клумб, будут служить не только лавочками, но и станут арт-объектами. У нас уже есть виденье по поводу их декорирования: деревянные настилы украсят рисунки. Уверен, что эти небольшие изменения придадут новый колорит улице», — сообщил начальник управления градостроительства Владимир Плотников.

На 2022 год чиновники запланировали капитальный ремонт улицы Ленина. Что они хотят сделать:

«усовершенствовать и стилизовать флору улицы»;

установить дополнительные горшки с цветами;

нанести разметку для велодорожек;

увеличить количество мест отдыха для пешеходов;

обновить ливневые канализации.

ИА «Орелград»