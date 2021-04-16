В Орле пока продолжат отапливать квартиры

16.4.2021 | 17:48 Новости, Общество

Отопление не отключат из-за предстоящего похолодания

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что отопление в городе отключать пока не будут. По его словам, за завершение отопительного сезона проголосовало 814 орловцев, а 897 выступили против.

«Впереди снижение температуры, затяжные дожди. Поэтому мы прислушались к большинству и пока не планируем завершать отопительный сезон. Когда определимся с датой, сообщу», — заявил Парахин.

Глава города также рассказал, что субботник, на который Парахин с сотрудниками мэрии собирался выйти 17 апреля, временно отменяется из-за дождей. Мэр пообещал не отказываться от своих намерений и выйти на уборку, когда наступит хорошая погода.

 

ИА «Орелград»

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