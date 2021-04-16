В Орловской области за день пострадали два мотоциклиста

16.4.2021 | 9:43 Новости, Происшествия

Один из них катался без прав

За прошедшие сутки, 15 апреля, на дорогах Орловской области пострадали два мотоциклиста, сообщило региональное управление ГИБДД.

Первое ДТП случилось в 10.40 на улице Раздольной в Орле. 31-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» ехал со стороны улицы Гайдара к улице Льва Толстого и напротив дома №6а протаранил «Шевроле Ланос». Иномарка ехала впереди в том же направлении. Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

А в 16.35 в Мценске в аварию на мотоцикле попал 17-летний парень, который катался на байке CFMOTO без прав. Во время обгона он врезался во встречный УАЗ. Молодого человека также госпитализировали с травмами.

ИА «Орелград»

 

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