В Орловской области за день пострадали два мотоциклиста

Один из них катался без прав

За прошедшие сутки, 15 апреля, на дорогах Орловской области пострадали два мотоциклиста, сообщило региональное управление ГИБДД.

Первое ДТП случилось в 10.40 на улице Раздольной в Орле. 31-летний мужчина на мотоцикле «Ямаха» ехал со стороны улицы Гайдара к улице Льва Толстого и напротив дома №6а протаранил «Шевроле Ланос». Иномарка ехала впереди в том же направлении. Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

А в 16.35 в Мценске в аварию на мотоцикле попал 17-летний парень, который катался на байке CFMOTO без прав. Во время обгона он врезался во встречный УАЗ. Молодого человека также госпитализировали с травмами.

ИА «Орелград»