За сутки орловские спасатели потушили 110 пожаров

Подавляющее большинство из них — это возгорания сухой травы

За прошедшие сутки, 15 апреля, сотрудники ГУ МЧС по Орловской области ликвидировали 110 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства. Добавим, что это почти в два раза меньше, чем в предыдущие дни, когда случалось около 200 пожаров за сутки.

Впрочем, среди пожаров случались и техногенные. В частности, утром в селе Голунь Новосильского района загорелась баня. При этом огонь угрожал перекинуться и на стоящий рядом жилой дом — но спасатели защитили его от пожара. Пострадавших нет.

Уже вечером на улице Васильевской в Орле сгорел автомобиль «Рено Лагуна». Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Никто также не пострадал.

ИА «Орелград»