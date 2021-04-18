В Орловской области начали вакцинировать заключенных

18.4.2021 | 11:40 Медицина, Новости

Прививочная кампания стартовала в учреждениях системы УФСИН.

В управлении ФСИН России по Орловской области уточнили, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится как среди сотрудников этой службы, так и среди тех, кто содержится в режимных учреждениях. Согласно приведенным данным, вакцинированы уже 81 сотрудник УФСИН и 44 человека, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области.

«Перед вакцинацией каждый проходит осмотр у врача для выявления противопоказаний, — рассказали в пресс-службе управления ФСИН. — Вакцинация сотрудников осуществляется в муниципальных учреждениях здравоохранения по месту регистрации и в ФКУЗ МСЧ МВД России».

Вакцинация подозреваемых, обвиняемых и осужденных проводится в филиалах ФКУЗ МСЧ -57 ФСИН России, а также силами выездных бригад гражданского здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что вакцинация является добровольной. Прививочная кампания пройдет во всех режимных учреждениях региона. Сведения о вакцинированных гражданах будут внесены в федеральную базу данных.

Напомним, ранее в системе УФСИН были сняты некоторые ограничения. Так, возобновлено предоставление краткосрочных свиданий для подозреваемых, обвиняемых и осужденных в исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, а также в колонии-поселении №3. Свидания проводятся в специальных комнатах с разграничительным стеклом. Обязательно использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) всеми участниками свидания.

При этом по-прежнему, до особого распоряжения, приостановлено проведение длительных свиданий с осужденными во всех учреждениях пенитенциарной системы Орловской области.

ИА «Орелград»

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