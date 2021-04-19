Клычков наградил медиков, которые пришили пациенту отрезанную руку

Проводивший операцию хирург Мурат Борлаков получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Орловской области»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков наградил врачей Орловской областной клинической больницы (ООКБ), которые пришили орловцу отрубленную кисть, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
За героическую операцию сердечно-сосудистый хирург Мурат Борлаков получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Орловской области».
Почётные грамоты от губернатора получили также коллеги Борлакова:
- сердечно-сосудистый хирургу Дмитрий Митрохин;
- врач-анестезиолог-реаниматолог Аркадий Крайнев;
- операционная медицинская сестра Валентина Гаврикова;
- медицинская сестра-анестезист Татьяна Орлова.
Напомним, 11 апреля орловец случайно отрезал себе кисть руки, когда пилил дрова болгаркой. Его привезли в ООКБ, где врачи решили взяться за спасение руки. Операция длилась почти всю ночь – 10 часов.
Теперь пациенту предстоит реабилитация – уже в федеральном центре ему проведут серию операций на сухожилиях, чтобы восстановить подвижность кисти. Медики дают благоприятный прогноз на реабилитацию.
ИА «Орелград»