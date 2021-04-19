Клычков поручил продать госимущество региона

Губернатор определился с выбором продавца-приватизатора.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал постановление, которое окончательно ставит точку в выборе продавца государственного имущества Орловской области. А в качестве такового еще месяц назад было выбрано акционерное общество «Российский аукционный дом». Теперь же Клычков официально поручил ему осуществлять от имени Орловской области функции организатора продажи приватизируемого имущества, находящегося в государственной собственности региона.

Речь идет строго об имуществе, включенном в прогнозный план приватизации на 2021-2023 годы. Распродавать госимущество аукционный дом будет в соответствии с условиями агентского договора, который ему предстоит заключить с областным департаментом государственного имущества и земельных отношений. Курировать все эти отношения поручено зампреду правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Как уже писал «Орелград», продавец госимущества был определен по итогам конкурсного отбора, который ранее провели областные власти. Он стартовал в январе 2021 года, а результате стали известны в начале марта. Конкурентов у АО «Российский аукционный дом» не было – на конкурс поступила всего одна заявка. Согласно региональному законодательству, сумма вознаграждения продавца за оказанные им услуги не входит в цену продажи приватизируемого имущества. Она должна оплачиваться покупателем такого имущества.

Напомним, программу приватизации на трехлетний период в конце прошлого года с подачи регионального правительства утвердили депутаты Орловского облсовета. Согласно прогнозам чиновников, «при осуществлении необходимых организационных мероприятий и при благоприятной конъюнктуре рынка» в 2021 году ожидается получение доходов от приватизации госимущества в размере 68,478 миллиона рублей, причем из них 62,499 миллиона должно поступить от продажи 100 процентов акций типографии «Труд».

Поступления от приватизации в 2022 году ожидаются в размере 4,6 миллиона рублей, в 2023 году – 1,087 миллиона. Как следует из соответствующего закона, «данные денежные средства будут получены в результате приватизации государственного имущества Орловской области путем продажи на аукционе и иными способами, предусмотренными законодательством».

ИА «Орелград»