Под Орлом при пожаре пострадал двухлетний ребенок

19.4.2021 | 10:04 Важное, Новости, Происшествия

Его госпитализировали, состояние удовлетворительное

В Орловской области при эвакуации из пожара пострадал двухлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар случился в деревне Переведеновка Покровского района. Огонь охватил двухэтажный жилой дом. В момент инцидента в нем находились семь человек, в том числе три ребенка. Они заметили огонь и покинули жилище, однако один из детей все же получил ожоги. Его госпитализировали, состояние оценивается как удовлетворительное.

«На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади открытым пламенем, пожарные локализовали пожар, не дав ему распространиться на соседние строения. Причина пожара устанавливается», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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