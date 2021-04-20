Опубликовано видео задержания Ивана Залогина

Напомним, чиновника задержали по подозрению в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий

Следственное управление СК по Орловской области опубликовало кадры задержания главы департамента здравоохранения региона Ивана Залогина. Напомним, его подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий.

На кадрах видно, как группа силовиков заходит в областную администрацию и поднимается в кабинет Залогина. Чиновнику дают ознакомиться с документами, после чего изучают бумаги в его кабинете. После этого Залогина без наручников увели к машине Следственного комитета.

Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»