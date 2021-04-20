В Орле задержали главу облздрава Ивана Залогина

Его подозревают в превышении полномочий и воспрепятствовании работы бизнеса
Силовики задержали главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Об этом сообщила прокуратура региона. Ставленника губернатора Андрея Клычкова обвиняют в воспрепятствовании работы бизнеса и превышении должностных полномочий.
Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга».
Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным, и прокуратура попросила СК возбудить на Залогина уголовное дело. Следственный комитет согласился.
По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.
Сейчас прокуратура и ФСБ контролируют следственный действия по уголовному делу. Контроль надзорное ведомство оставило за собой.
- Иван Залогин возглавил орловский облздрав весной 2018 года. До этого он работал главврачом белгородского госпиталя для ветеранов войн, куда его «спустили» с поста главы департамента здравоохранения Белгородской области.
- По Белгороду Залогин был знаком со скандальным советником губернатора Сергеем Лежневым. Блогер сначала хвалил чиновника, а потом начал ругать. Но к моменту назначения Залогина в Орел критические посты Лежнева были подчищены.
- Залогин считается одним из самых приближенных чиновников к губернатору Андрею Клычкову. При нем в орловской медицине произошел ряд скандалов и кадровых перестановок, но глава региона не раз защищал подчиненного. В декабре Клычков назвал Залогина «очень опытным управленцем».
- В апреле силовики задержали заместителя Залогина Альбину Королеву. Ей предъявили обвинение в халатности. По мнению следствия, из-за действий Королевой дети-инвалиды лишились льготных лекарств и лечебного питания.
ИА «Орелград»