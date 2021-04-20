В Орле задержали главу облздрава Ивана Залогина

Его подозревают в превышении полномочий и воспрепятствовании работы бизнеса

Силовики задержали главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Об этом сообщила прокуратура региона. Ставленника губернатора Андрея Клычкова обвиняют в воспрепятствовании работы бизнеса и превышении должностных полномочий.

Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга».

Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным, и прокуратура попросила СК возбудить на Залогина уголовное дело. Следственный комитет согласился.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

Сейчас прокуратура и ФСБ контролируют следственный действия по уголовному делу. Контроль надзорное ведомство оставило за собой.

Иван Залогин возглавил орловский облздрав весной 2018 года. До этого он работал главврачом белгородского госпиталя для ветеранов войн, куда его «спустили» с поста главы департамента здравоохранения Белгородской области.

По Белгороду Залогин был знаком со скандальным советником губернатора Сергеем Лежневым. Блогер сначала хвалил чиновника, а потом начал ругать. Но к моменту назначения Залогина в Орел критические посты Лежнева были подчищены.

Залогин считается одним из самых приближенных чиновников к губернатору Андрею Клычкову. При нем в орловской медицине произошел ряд скандалов и кадровых перестановок, но глава региона не раз защищал подчиненного. В декабре Клычков назвал Залогина «очень опытным управленцем».

В апреле силовики задержали заместителя Залогина Альбину Королеву. Ей предъявили обвинение в халатности. По мнению следствия, из-за действий Королевой дети-инвалиды лишились льготных лекарств и лечебного питания.

ИА «Орелград»