В Орле задержали главу облздрава Ивана Залогина

20.4.2021 | 14:19 Важное, Медицина, Новости

Его подозревают в превышении полномочий и воспрепятствовании работы бизнеса

Силовики задержали главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Об этом сообщила прокуратура региона. Ставленника губернатора Андрея Клычкова обвиняют в воспрепятствовании работы бизнеса и превышении должностных полномочий.

Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга».

Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным, и прокуратура попросила СК возбудить на Залогина уголовное дело. Следственный комитет согласился.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

Сейчас прокуратура и ФСБ контролируют следственный действия по уголовному делу. Контроль надзорное ведомство оставило за собой.

  • Иван Залогин возглавил орловский облздрав весной 2018 года. До этого он работал главврачом белгородского госпиталя для ветеранов войн, куда его «спустили» с поста главы департамента здравоохранения Белгородской области.
  • По Белгороду Залогин был знаком со скандальным советником губернатора Сергеем Лежневым. Блогер сначала хвалил чиновника, а потом начал ругать. Но к моменту назначения Залогина в Орел критические посты Лежнева были подчищены.
  • Залогин считается одним из самых приближенных чиновников к губернатору Андрею Клычкову. При нем в орловской медицине произошел ряд скандалов и кадровых перестановок, но глава региона не раз защищал подчиненного. В декабре Клычков назвал Залогина «очень опытным управленцем».
  • В апреле силовики задержали заместителя Залогина Альбину Королеву. Ей предъявили обвинение в халатности. По мнению следствия, из-за действий Королевой дети-инвалиды лишились льготных лекарств и лечебного питания.

ИА «Орелград»

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