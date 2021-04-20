Приют для животных в Орле начнут строить не раньше июня

Сейчас не готов даже проект

Капитальный ремонт помещения в Орле, где расположится приют для бездомных животных, начнётся не раньше июня 2021 года. Это следует из выступления замглавы управления ветеринарии Орловской области Виталия Сиротина на заседании профильного комитета облсовета.

По его словам, сейчас продолжается создание проекта капремонта. 20 мая власти рассмотрят поданные заявки и 10 июня заключат договор. Цена контракта — 2,1 млн рублей.

Сиротин добавил, что чиновники продолжат «работу с населением» по факту появления бездомных животных. В 2021 году в Орловской области уже исполнены два договора на отлов бродячих собак, третий ещё действует. С начала года в регионе отловили 268 животных.

ИА «Орелград»